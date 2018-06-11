Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал боксерской славы

Торжественную церемонию в Канастоте посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик и много других прославленных боксеров.

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы в категории «Современные боксеры».

Торжественная церемония ввода, в которой приняли участие оба брата Кличко, состоялась в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США), передает пресс-служба мэра.

«Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и другими. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса - это, действительно, впечатляюще! - отметил Кличко. - Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда - возможно все», - сказал Виталий Кличко, выступая на церемонии. Он также рассказал свою любимую историю о том, как подростком пообещал друзьям завоевать пояс тогдашнего чемпиона мира Майка Тайсона. И хотя никто не поверил в это и друзья смеялись с такого заявления, через 18 лет Кличко получил пояс. Майк Тайсон, который тоже присутствовал на церемонии, слушал эту историю очень заинтересованно.

Также Виталий Кличко поблагодарил брата, который всегда был рядом и приехал поддержать его в торжественный момент. «Вместе мы вдвое сильнее. Вместе мы много сделали в мировом боксе», - отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что это важно, что теперь достижения оценены и увековечены в Международном зале и музее мировой боксерской славы.

Отдельным действом перед церемонией введения новых членов в международный зал боксерской славы является «Парад чемпионов». Легенды мирового бокса в кабриолетах проезжают по городу, а тысячи людей, которые съезжаются в этот день из разных уголков мира, приветствуют их.

Среди других новых членов Зала славы, которые также приняли участие в церемонии в этом году, - мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая стала второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Торжественную церемонию в Канастоте посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик и много других прославленных боксеров.