У Кличко объяснили, почему не обязаны платить по долгам «Киевэнерго» перед «Нафтогазом»

С точки зрения закона, новое КП не является правопреемником «Киэвэнерго», и это подтвердили аудиторы.

Столичное КП «Киевтеплоэнерго» не должно платить по долгам частной компании «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» потому что не является ее правопреемником.

Об этом у себя на Facebook написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец, подчеркнув, что таковы выводы международных аудиторов.

«В истории с беспочвенными попытками «Нафтогаза» взыскать с Киева 5 миллиардов гривен долгов «Киевэнерго» столица изначально строила свою позицию, опираясь на выводы международных аудиторских компаний», – объяснил парламентарий.

Он перечислил четкие юридические аргументы, подтверждающие неправомерность действий главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Во-первых, он ультимативно ссылается на одно и то же, а именно, что на основании 22 статьи Закона Украины «О теплоснабжении» Киев якобы обязан забрать долг «Киевэнерго». Без этого «Нафтогаз» отказывается подписывать временный договор с городом на поставку газа.

Представители аудитора из «большой четверки», проанализировав нормы законодательства Украины и соответствующую судебную практику, делают выводы, что положения 22 статьи не могут служить поводом для отказа в заключении договора на поставку газа с городом», – заявил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона, новое КП не является правопреемником «Киэвэнерго», и это подтвердили аудиторы.

«С точки зрения действующего законодательства Украины, «Киевтеплоэнерго» не является правопреемником «Киевэнерго». Напомню, что «Киевтеплоэнерго» было создано на основании решения Киевсовета, а не в результате реорганизации «Киевэнерго», – подчеркнул советник мэра Киева.

По его словам, еще одним аргументом, доказывающим правоту городской власти, является то, что соответствующие положения данного закона и всей 22 статьи не действовали в момент подписания договора о передаче «Киевэнерго» всей энергетической отрасли столицы со стороны бывшего мэра Александра Омельченко. Соответственно, Киев не мог оценить и учесть риски, которые появились при принятии данного закона уже после подписания договора.

«Господин Коболев, таковы выводы аудиторов, и вы, как менеджер государственной компании, не имеете права их игнорировать. Если вы не согласны – нам прямая дорога в суд. Но еще раз предупреждаю: если вы и далее будете заниматься шантажом и вымогательством, ставя под удар киевлян, – будете нести прямую и персональную ответственность», – подытожил Дмитрий Белоцерковец.