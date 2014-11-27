ГАИ предупреждает: в следующие трое суток в Киеве снег, на дорогах гололедица

По информации гидрометцентра Украины, в столице до 30 ноября будет наблюдаться облачность, осадки, на дорогах гололедица, и в связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева.

Госавтоинспекция просит водителей считаться с погодными условиями, увеличивать дистанцию до транспортных средств, которые двигаются впереди, передвигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), отказаться от рискованных маневрирований.

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«При остановке включайте аварийную световую сигнализацию. Кроме того, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, заранее снижайте скорость, не объезжайте транспорт, который остановился перед «зеброй», остановитесь и пропустите людей, которые переходят дорогу», - отметили в УГАИ.

Вместе с тем инспекторы советуют пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы, что уменьшит риск попасть в опасную ситуацию на дороге.