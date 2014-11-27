Земельные участки в Киеве будут сдавать в аренду через аукцион

Об этом сообщил председатель комиссии Владимир Прокопов, передает пресс-служба КГГА.

На земельные участки, которые выставлялись на аукцион, но не были проданы, закончился срок действия экспертной денежной оценки. Чтобы не тратить бюджетные средства на проведение новой и, несмотря на не слишком благоприятную для продажи земли экономическую ситуацию, комиссия приняла решение предложить отдать эти участки в долгосрочную аренду.

«Право аренды на участки будет выставлено на торги, стартовый размер арендной платы предлагаем установить на уровне 3% от нормативной денежной оценки. Считаем такой вариант вполне приемлемым для инвесторов и выгодным для города. Инвестору не нужно будет выкладывать сразу кругленькую сумму за землю, в нынешних условиях мало кто может себе это позволить. А городской бюджет будет ежегодно существенно пополняться за счет аренды и при этом участок останется в собственности общины», - пояснил председатель комиссии.

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Владимир Прокопов подчеркнул, что размер стартовой арендной платы такой, что в итоге за 20 лет пользования участком, арендатор в некоторых случаях оплатит ее полную стартовую цену. В комиссии рассчитывают, что в результате аукциона размер арендной платы еще вырастет, и город заработает больше средств, которые будут направлены на реализацию социальных проектов.