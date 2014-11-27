Суд оставил в силе решение по "Жовтню": сотрудников кинотеатра выселяют - прокуратура

Прокурор Киева Сергей Юлдашев считает, что столичные власти должны предпринять необходимые шаги для решения проблемной ситуации по аренде помещений кинотеатра «Жовтень».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В прокуратуре сообщают, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 7 октября 2014 года о выселении ООО «Киноман» из помещений кинотеатра «Жовтень».

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Как заявил Юлдашев, таким образом суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность и обоснованность доводов прокуратуры об отсутствии у ООО «Киноман» законных оснований пользоваться помещениями кинотеатра для осуществления своей хозяйственной деятельности без оформления в установленном законом порядке арендных отношений.

«В этом споре прокуратура выступила на стороне территориальной общины, которая является собственником этого имущества, и отстаивала исключительно ее интересы», - отметил прокурор.

Как известно, 13 октября, после пожара в кинотеатре Киевсовет принял решение передать целостный имущественный комплекс кинотеатра «Октябрь» в аренду ООО «Киноман».

Однако, отмечают в прокуратуре, указанное решение не решило судебный спор между прокуратурой и ООО «Киноман», поскольку на момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции договор аренды этого комплекса между Департаментом коммунальной собственности Киева и ООО «Киноман» так и не был заключен.

«Следовательно, судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда в этой ситуации приняли единственно возможное, законное и обоснованное решение. И, учитывая решение апелляционной инстанции, именно столичные власти сегодня должны сделать все необходимые шаги для решения проблемной ситуации по аренде помещений кинотеатра «Жовтень», - сказал Юлдашев.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара продолжалась 5 часов. Здание кинотеатра было сильно повреждено.

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По подозрению в поджоге кинотеатра "Жовтень" правоохранители задержали двух студентов в возрасте 20 и 24 лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования указанные лица находятся под домашним арестом.

13 ноября депутаты Киевсовета передали целостный имущественный комплекс «Кинотеатр «Жовтень» в аренду трудовому коллективу – ООО "Киноман", которое уже 11 лет обеспечивает работу этого заведения кинопроката, и освободили его от арендной платы на период до завершения ремонтно-восстановительных работ в здании. Согласно решению, кинотеатр передан в аренду до 1 апреля 2020 года.