Суд оставил в силе решение по "Жовтню": сотрудников кинотеатра выселяют - прокуратура
В прокуратуре сообщают, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 7 октября 2014 года о выселении ООО «Киноман» из помещений кинотеатра «Жовтень».
Прокурор Киева Сергей Юлдашев считает, что столичные власти должны предпринять необходимые шаги для решения проблемной ситуации по аренде помещений кинотеатра «Жовтень».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В прокуратуре сообщают, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 7 октября 2014 года о выселении ООО «Киноман» из помещений кинотеатра «Жовтень».
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Как заявил Юлдашев, таким образом суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность и обоснованность доводов прокуратуры об отсутствии у ООО «Киноман» законных оснований пользоваться помещениями кинотеатра для осуществления своей хозяйственной деятельности без оформления в установленном законом порядке арендных отношений.
«В этом споре прокуратура выступила на стороне территориальной общины, которая является собственником этого имущества, и отстаивала исключительно ее интересы», - отметил прокурор.
Как известно, 13 октября, после пожара в кинотеатре Киевсовет принял решение передать целостный имущественный комплекс кинотеатра «Октябрь» в аренду ООО «Киноман».
Однако, отмечают в прокуратуре, указанное решение не решило судебный спор между прокуратурой и ООО «Киноман», поскольку на момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции договор аренды этого комплекса между Департаментом коммунальной собственности Киева и ООО «Киноман» так и не был заключен.
«Следовательно, судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда в этой ситуации приняли единственно возможное, законное и обоснованное решение. И, учитывая решение апелляционной инстанции, именно столичные власти сегодня должны сделать все необходимые шаги для решения проблемной ситуации по аренде помещений кинотеатра «Жовтень», - сказал Юлдашев.
Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара продолжалась 5 часов. Здание кинотеатра было сильно повреждено.
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По подозрению в поджоге кинотеатра "Жовтень" правоохранители задержали двух студентов в возрасте 20 и 24 лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования указанные лица находятся под домашним арестом.
13 ноября депутаты Киевсовета передали целостный имущественный комплекс «Кинотеатр «Жовтень» в аренду трудовому коллективу – ООО "Киноман", которое уже 11 лет обеспечивает работу этого заведения кинопроката, и освободили его от арендной платы на период до завершения ремонтно-восстановительных работ в здании. Согласно решению, кинотеатр передан в аренду до 1 апреля 2020 года.