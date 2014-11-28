Прокуратура требует вернуть государству почти 7 га леса на Киевщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в 2007 году на основании распоряжений Макаровской районной государственной администрации эти земли переданы гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Фасовского сельского совета.

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Однако предоставление в собственность указанных земель лесного фонда произошло с нарушением требований Земельного кодекса Украины. В частности, без соблюдения предусмотренного законом порядка и без их обязательного исключения из пользования ГП «Макаровское лесное хозяйство», заявили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура области предъявила два иска в суд с требованием признать недействительными распоряжения райгосадминистрации и истребовать земельные участки в интересах государства, говорится в сообщении.