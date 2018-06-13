На Оболони в Киеве из-за прорыва трубопровода сорвало асфальт
10:33, 13 июня 2018Киев
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Улица Северная в Оболонском районе перекрыта, на ней ведутся дорожные работы.
В оболонском районе столицы устранили крупный прорыв трубопровода / УНИАН
На улице Северной в Оболонском районе столицы в результате прорыва трубопровода была сорвана часть асфальта.
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Об этом сообщает «112 Украина». Отмечается, что в результате прорыва улица была перекрыта. Коммунальщики ликвидировали прорыв и приступили к ремонту дорожного покрытия.
Машины все еще вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая в Святошинском районе Киева по адресу Депутатская, 5 прорвало трубу с холодной водой, километровые лужи растеклись по всей улице.
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