На Оболони в Киеве из-за прорыва трубопровода сорвало асфальт

10:33, 13 июня 2018
Киев
181 0
В оболонском районе столицы устранили крупный прорыв трубопровода / УНИАН

Читайте такжеПод Мелитополем из-за украденного коллектора озеро из фекалий подбирается к объекту ЮНЕСКО (видео)

Об этом сообщает «112 Украина». Отмечается, что в результате прорыва улица была перекрыта. Коммунальщики ликвидировали прорыв и приступили к ремонту дорожного покрытия.

Машины все еще вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая в Святошинском районе Киева по адресу Депутатская, 5 прорвало трубу с холодной водой, километровые лужи растеклись по всей улице. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#прорыв