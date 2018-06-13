Кличко передал 25 современных скорых для нужд экстренной медицинской помощи

Общая стоимость приобретенных автомобилей – свыше 50 миллионов гривен.

Мэр столицы Виталий Кличко передал 24 новых санитарных автомобиля с современным медицинским оборудованием для нужд экстренной медицинской помощи столицы. А также – оперативный, специально оборудованный, медицинский спецавтомобиль для быстрой доставки необходимых лекарств или вакцин.

В модуль авто встроен холодильный бокс для хранения медицинских препаратов в условиях низких температур.

Общая стоимость приобретенных автомобилей – свыше 50 миллионов гривен. Они оборудованы всем необходимым для оказания первичной экстренной помощи и современным оборудованием для поверхностной диагностики.

«Такие же скорые работают в Европе. В новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы и водителя, и медицинского персонала, и для комфортного пребывания пациента. Они оснащены современным медоборудованием. Европейский город должен иметь авто скорой помощи европейского уровня, – заявил Кличко. - Я очень рад, что мы нашли возможность закупить эту новую, крайне необходимую технику. И что с каждым годом мы увеличиваем автопарк таких автомобилей», - отметил мэр столицы.

Он напомнил, что в течение 2016 -2017 годов ежегодно около 40 млн грн. выделялось на финансирование экстренной медицинской помощи столицы. В 2016-м город передал медикам 100 быстрых. В прошлом году - 15 специальных санитарных автомобилей с современным медоборудованием. Также выполнены работы по капитальным и текущим ремонтам в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на сумму свыше 5 млн грн.

Также Виталий Кличко поздравил работников сферы здравоохранения столицы с профессиональным праздником – днем медицинского работника, который они будут отмечать 17 июня, и вручил лучшим медикам благодарности городского головы.

«Ваша ежедневная работа чрезвычайно важна. Вы спасаете здоровье и жизнь людей. От вашего профессионализма, условий работы зависит то, насколько качественную и своевременную помощь получат киевляне. А наша задача – создать все необходимые составляющие для этого, чтобы изменения в системе здравоохранения чувствовали и медицинские работники, и пациенты. Постепенно, шаг за шагом, мы делаем все, чтобы медицинская отрасль столицы развивалась, а медики работали в достойных условиях», - заявил Кличко.

По словам мэра, в 2018 году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 миллиардов гривен, что на 600 млн. грн. больше, чем в прошлом году. Эти средства потратят на увеличение коммунальных надбавок для столичных медиков, на ремонты медицинских учреждений и закупку нового современного оборудования и спецавтомобилей.