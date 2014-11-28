В Киеве сегодня "минировали" несколько станций метро, ТРЦ и офис "Киевгорстроя"

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, после проверки не подтвердилась информация о «минировании» центрального офиса «Киевгорстроя» и одного из торгово-развлекательных центров.

В то же время около 13.00 на номер «102» поступил звонок о «минировании» станций метро «Майдан Незалежности» и «Петровка», а «затем пришла информация о «минировании» ТРЦ в Дарницком районе Киева», говорится в сообщении.

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«На места выехали сотрудники милиции - следственно-оперативные группы в полном составе, взрывотехники и кинологи. Сейчас они проводят обследование в метро и в торгово-развлекательном центре. Параллельно правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, предоставивших ложную информацию», - говорится в сообщении.

В милиции напомнили, что статьей 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) предусмотрено наказание - от штрафа до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.