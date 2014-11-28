На конкурс по созданию памятника Небесной сотни поступили 404 заявки из 18 стран

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главный архитектор Киева Сергей Целовальник

"1 декабря заканчивается прием заявок на конкурс. Уже поступили 404 заявки из 18 стран. Более 60 заявок поступили из-за пределов Украины", - отметил Целовальник.

По его словам, в течение февраля 2015 года конкурсная комиссия будет прорабатывать предложенные проекты памятника, после чего они будут выставлены на суд общественности.

Целовальник отметил, что речь идет не только о самом памятнике как скульптурной композиции или композициях, а о создании так называемой "Территории достоинства" - мемориального комплекса в центре Киева - на Майдане Независимости, Крещатике (до Бессарабской площади), улице Институтской, Европейской площади, улице Грушевского.

Читайте такжеПорошенко наградил посмертно трех иностранцев, погибших на МайданеТакже он отметил, что будет учтено мнение людей, которые уже поставили в местах гибели майдановцев памятные знаки, кресты.

По словам Целовальника, во время общественных обсуждений будущего мемориала 40% людей высказались за чествование всех участников Майдана, 32% - чествование погибших "с обеих сторон", 16% - героев "Небесной сотни".