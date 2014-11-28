О пешеходном Крещатике не может быть и речи - главный архитектор Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Любые разговоры, что Крещатик может стать пешеходным, пустые. Этого не может быть. Но можно подумать, как его сделать наземным или подземным», - сказал Целовальник.

По его словам, этот вопрос должен быть решен в комплексе с сооружением мемориала «Небесной сотне», и по этому поводу уже были разговоры с владельцами подземных объектов на Крещатике и Майдане Незалежности.

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«Всех интересует судьба Майдана Незалежности. Под ним находится предприятие «Глобус». Владельцы его приехали, привезли с собой архитекторов из Голландии, и у нас состоялся с ними интересный разговор, интересные предложения и взаимопонимание», - сообщил Целовальник.