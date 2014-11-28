В двух округах столицы 25 января пройдут повторные выборы в Киевсовет

Об этом УНИАН сообщила член комиссии Анастасия Зерновая, ссылаясь на сегодняшнее заседание комиссии и принятое постановление о назначении выборов в этих округах.

По ее словам, такое постановление принято, учитывая, что избранные в этих округах депутаты Киевсовета Юрий Левченко и Александр Супруненко, досрочно прекратили свои полномочия в связи с регистрацией их народными депутатами Украины.

Зерновая отметила, что избирательный процесс начинается 4 декабря - не позднее чем за 50 дней до дня голосования.

По словам Зерновой, согласно действующему законодательству, границы округов не изменяются, в то же время КГТИК должна сформировать новые участковые избирательные комиссии до 8 января.

Читайте такжеСвободовец Левченко обошел Пилипишина на столичном округе

Как сообщал УНИАН, Супруненко победил в 216-ом мажоритарном округе в Киеве на выборах в парламент 26 октября, Левченко – в столичном округе № 223.

Внеочередные выборы Киевсовета проводились в один день с выборами Киевского городского головы 25 мая 2014 года, одновременно с президентскими выборами. Тогда Левченко и Супруненко были избраны в Киевсовет в 57-ом и 8-ом мажоритарных округах.