Здание Киевсовета могут перестроить, чтобы сделать его "прозрачным" для посетителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

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"Идея сделать здание Киевсовета максимально открытым для людей пришла к нам из Грузии. Чтобы люди не проходили через турникеты, охрану, милицию. Мы рассматривали варианты, пока эскизные, чтобы, возможно, справа и слева от входа появились стеклянные приемные, а во дворе - залы для обслуживания людей. Но пока нет никаких конкретных проектов", - сказал Целовальник.