Кинотеатр «Жовтень» в Киеве подожгли намеренно - милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, следователи с самого начала квалифицировали это преступление как умышленный поджог, но после задержания двух подозреваемых, которые пояснили, что не имели желания поджигать кинотеатр, а хотели лишь прервать киносеанс, следователи приняли решение о переквалификации преступления на статью «хулиганство».

«По моему мнению как юриста, там был умысел, но пусть окончательно разбирается суд», - сказал Терещук.

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Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание претерпело значительных повреждений.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов 20-ти и 24-х лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находятся под домашним арестом.