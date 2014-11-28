В Киеве создают рабочую группу по развитию Труханова острова

Столичная власть вместе с общественностью создает рабочую группу по развитию Труханова острова.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время обсуждения общественного проекта развития и возрождения Труханова острова, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

Кличко отметил, что Труханов остров является уникальным местом - это огромный парк в центре столицы и любимое место отдыха многих киевлян. «Но сегодня, к сожалению, Труханов находится в запущенном состоянии. Сейчас я получил предложения от людей, которые не требуют денег, а готовы вкладывать силы и средства в развитие острова, но им нужны прозрачные и понятные правила игры. Эти правила я им гарантирую. Мы будем сотрудничать, чтобы Труханов изменил свое лицо и стал настоящей жемчужиной Киева. В понедельник уже будет первая встреча рабочей группы, в которую войдут представители общественности, предпринимателей и КГГА”, - сообщил Кличко.

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В то же время он подчеркнул, что никакой застройки острова не должно быть. ”Я люблю Труханов, очень хорошо его знаю и могу гарантировать, что в любом случае застройки острова не будет. Он будет оставаться местом отдыха, рекреационной зоной для киевлян”, - подчеркнул Кличко.

Общественная организация «Труханов остров» предложила мэру проект развития острова, который предусматривает создание спортивно-развлекательного парка для активного отдыха, современной инфраструктуры для занятий различными видами спорта, велодорожек и велопроката, беговых дорожек, канатной дороги от арки Дружбы народов до Труханова острова, триатлонной базы, экстрим-парка, вейкборда и тому подобное.

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Представители общественности отметили, что никакой капитальной застройки их проект не предусматривает, а также выразили уверенность, что при содействии столичной власти ко Дню Киева в мае 2015 году смогут реализовать большинство идей по развитию Труханова острова.

В свою очередь Кличко выразил готовность предоставить инициаторам проекта всестороннюю поддержку. ”Мы рады инициативам, помощи и инвестициям в развитие Киева. Я гарантировал, что лично буду контролировать все инвестиционные проекты в городе. Я готов содействовать проектам, которые сделают столицу комфортным и европейским городом», - сказал Кличко и добавил, что обновленный совместными усилиями Труханов остров будет хорошим подарком киевлянам ко Дню города.