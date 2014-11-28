Заказчиком создания веломаршрутов в Киеве определили "Жилинвестстрой-УКБ"
Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" определено заказчиком реконструкции и строительства в Киеве улично-дорожной сети в части создания велосипедной инфраструктуры и рекреационного велосипедного маршрута.
Соответствующее распоряжение подписал председатель горгосадминистрации и мэр столицы Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Согласно документу, коммунальное предприятие должно обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и подрядную организации.
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Как отмечают в КГГА, работы будут выполняться с учетом Городской целевой программы обустройства и развития велосипедной инфраструктуры, которая сегодня была вынесена на обсуждение общественности Департаментом градостроительства и архитектуры. Приоритетными направлениями для строительства веломаршрутов являются направления Троещина - Центр, Соломенка - Центр и маршрут до станции метро «Позняки».
В столице должны быть оборудованы новые велосипедные дорожки, полосы, улицы с приоритетным проездом велосипедистов. Финансирование проектных и строительных работ планируется осуществить за счет бюджетных средств. Стоимость объекта будет определена после утверждения проектно-сметной документации.
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Департамент строительства и жилищного обеспечения, в свою очередь, должен подать инвестиционные предложения относительно включения вышеуказанных работ в программы экономического и социального развития Киева.