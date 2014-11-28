В Киеве за год демонтировали почти две тысячи МАФов

Об этом заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Дмитрий Белоцерковец, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«К сожалению, нам приходится констатировать, что не все столичные предприниматели соблюдают закон, более того, некоторые из них продолжают устанавливать новые МАФы в столице вопреки действующему мораторию городского совета на их установку. И таких случаев довольно много, через что КП «Киевблагоустройство» вынуждено заниматься в первую очередь демонтажем этих сооружений», - сказал он.

Кроме того, по его словам, при демонтаже незаконных МАФов подавляющее большинство владельцев этих сооружений постоянно сопротивляется и мешает коммунальным службам выполнять свою работу.

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«Во многих случаях нам даже приходится подключать столичных правоохранителей», - добавляет Белоцерковец.

Тем не менее, по его словам, работники КП «Киевблагоустройство» с начала года демонтировали 1001 сооружение, а еще 722 объекта были демонтированы районными в Киеве государственными администрациями.

В частности, как утверждает Белоцерковец, 58 сооружений демонтировано в Голосеевском районе, 26 - Подольском, 43 - Дарницком, 92 - Деснянском, 89 - Днепровском, 76 - Оболонском, 27 - Печерском, 221 - Святошинском, 17 - Соломенском и 73 сооружения - в Шевченковском районе.