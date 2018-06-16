Кличко поручил обследовать территории районов Киева для выявления старых брошенных авто

Он отметил, что если автомобиль находится в ужасном состоянии и на нем отсутствуют номерные знаки, то есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей. Читайте такжеВ Киеве после ранения детей от взрыва брошенные машины будут забирать на штрафплощадки "Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - сказал он в эфире телеканала "NewsOne". Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил городской председатель, то со временем машины следует утилизировать на металлолом. Согласно отдельному поручения мэра, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. В частности, глава Святошинской райгосадминистрации столицы Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по указанному вопросу и утвердил план обследования балансовых территорий района. Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

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