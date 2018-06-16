Кличко поручил обследовать территории районов Киева для выявления старых брошенных авто
Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей.
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"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - сказал он в эфире телеканала "NewsOne".
Согласно отдельному поручения мэра, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
В частности, глава Святошинской райгосадминистрации столицы Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по указанному вопросу и утвердил план обследования балансовых территорий района.
Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.