В центре Киева с 18.00 и до окончания массовых мероприятий 17 июня перекроют движение транспорта

Среди других массовых мероприятий в столице в воскресенье запланировано проведение Марша равенства представителей ЛГБТКИ-сообщества.

В центре столицы в связи с проведением массовых мероприятий сегодня с 18.00 до 17 июня, до завершения мероприятий перекроют движение транспорта.

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Об этом сообщается на сайте полиции Киева, однако не уточняется, какие именно будут проводиться мероприятия.

Согласно сообщению, движение будет перекрыто на таких участках дорог:

от перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Леонтоновича до перекрестка бульвар Т. Шевченко - улица Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Бассейной (реверсивное движение).

Как сообщал УНИАН, среди других массовых мероприятий в столице в воскресенье, 17 июня, запланировано проведение Марша равенства представителей ЛГБТКИ-сообщества.

В этом году маршрут акции будет аналогичным прошлогоднему: от улицы Богдана Хмельницкого - у главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко - площадь Льва Толстого.