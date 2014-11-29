Киевляне провели субботник в сгоревшем кинотеатре "Жовтень" (фото, видео)
17:24, 29 ноября 2014Киев
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В столице прошла акция "Месяц без "Жовтня".
Из кинотеатра вынесли мебель и мусор / Фото УНИАН
Сегодня, 29 ноября, столичные активисты провели уборку в сгоревшем кинотеатре "Жовтень".
Акцию назвали "Месяц без "Жовтня".
Видео Варта Киева
Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание претерпело значительных повреждений.
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По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов 20-ти и 24-х лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находятся под домашним арестом.
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