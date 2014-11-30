Киевская власть решила поднять плату за проезд до 3-4 гривень

Киевская городская государственная администрация на своем официальном интернет-портале опубликовала текст проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».

Согласно проекту, стоимость разового проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере вырастет до 3 гривень, в метрополитене и городской электричке - до 4 гривень.

Проект также устанавливает стоимость проездных билетов на указанные выше виды транспорта и определяет порядок использования пластиковых бесконтактных карточек.

Так, проездной билет на четыре вида транспорта сроком действия один месяц будет стоить 550 гривень. Месячный проездной на метро обойдется пассажиру в 300 гривень. Проездной на месяц в автобусе, троллейбусе, трамвае или на фуникулере будет стоить 130 гривень, в городской электричке - 150 гривень.

Читайте такжеСтоимость проезда в столичном метро не будет превышать 4 гривни - НиконовПроектом также предусмотрено, что количество поездок, которое может быть однократно приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 100 единиц.

Срок действия пластиковой бесконтактной карточки составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. При этом, стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок действия которой истек, не возвращается.