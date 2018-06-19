Аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» ежедневно ликвидируют 40 повреждений на теплотрассах

Во время испытаний специалисты успели обнаружить 1690 аварийных и гидравлических повреждений, из которых 1358 уже устранили.

Более 44% гидравлических испытаний провели специалисты столичного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» в течение подготовки к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время испытаний они успели обнаружить 1690 аварийных и гидравлических повреждений, из которых 1358 уже устранили. Ежесуточно аварийные службы КП ликвидируют около 40 повреждений.

По словам главного инженера СП «Киевские тепловые сети» Юрия Паливоды, несмотря на отсутствие договора на поставку природного газа, в КП «Киевтеплоэнерго» делают все возможное, чтобы качественно и своевременно подготовить тепловой комплекс города к зиме.

Главный инженер рассказал, что на сегодня тепловые сети Киева находятся в неудовлетворительном состоянии. Эксплуатационный срок службы трубопроводов составляет 25 лет, в то время как значительное их количество уже его отработали. Большинство из них требуют капитального ремонта, а другие – полной замены. Только от начала подготовки к отопительному сезону КП «Киевтеплоэнерго» во время устранения аварийных повреждений заменило более чем 5,67 км труб.

Сейчас коммунальное предприятие уже получило первые поставки труб для ремонтных работ – свыше 2600 м (37 тонн) диаметром от 57 до 530 мм на сумму 1,5 млн грн. Кроме того, ожидается поставка и других материалов: запорной арматуры, подшипников, люков, уплотнителей для теплоизоляции и многое другое. В целом до конца года в КП «Киевтеплоэнерго» планируют приобрести 353 тонны труб на 13,5 млн грн. Дополнительно еще ожидают поставку техники: спецаварійних авто, кранов-манипуляторов, экскаваторов и других. Напомним, что сейчас автопарк КП «Киевтеплоэнерго» насчитывает 211 единиц спецтехники.

Справочно.

Гидравлические испытания в Киеве продолжаются с 10 апреля до 30 августа включительно. Сейчас гидравлические испытания тепловых сетей проводят в семи районах столицы. В связи с этим без горячего водоснабжения остается 1946 потребителей: 997 жилых домов, 38 лечебных учреждений, 43 детских сада, 28 школ и 840 ведомств.