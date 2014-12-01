В Киеве без отопления и горячей воды остаются 16 домов

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго", это потребители в Деснянском (8), Святошинском (5) и Соломенском (3) районах столицы.

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Ликвидацией повреждений занимаются аварийно-восстановительные бригады "Киевэнерго". Компания ликвидирует повреждения в отопительный период на сетях отопления не более чем за сутки, а на сетях горячего водоснабжения - не больше трех суток.

В период с 6.00 28 ноября по 6.00 1 декабря в результате устранения 73 повреждений подключены 366 потребителей.