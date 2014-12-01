В Киеве без отопления и горячей воды остаются 16 домов
10:18, 01 декабря 2014Киев
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В Киеве на сегодняшнее утро в результате повреждений на тепловых сетях, без централизованного отопления и/или горячего водоснабжения остаются 16 домов.
В Киеве без отопления остаются 16 домов \ фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго", это потребители в Деснянском (8), Святошинском (5) и Соломенском (3) районах столицы.
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Ликвидацией повреждений занимаются аварийно-восстановительные бригады "Киевэнерго". Компания ликвидирует повреждения в отопительный период на сетях отопления не более чем за сутки, а на сетях горячего водоснабжения - не больше трех суток.
В период с 6.00 28 ноября по 6.00 1 декабря в результате устранения 73 повреждений подключены 366 потребителей.
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