Кличко: уже семь киевских пляжей имеют международную награду «Голубой флаг»

Уже семь киевских пляжей имеют международную награду «Голубой флаг». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитально отремонтированных пляжей «Венеция» и «Молодежный» в столичном Гидропарке.

По словам мэра, в этом году в Киеве функционируют 13 муниципальных пляжей, где можно купаться и отдыхать в летнюю жару. Все они получили санитарные паспорта, которые будут действительны в течение сезона. Также обустроены 17 зон отдыха у воды без купания, передает пресс-служба Кличко.

«Сегодня, например, пляжи «Венеция» и «Молодежный», которые мы инспектируем – это образцы современных, безопасных и комфортных пляжей. Здесь установлены новые душевые, кабинки для переодевания, скамейки, освещение, туалеты, обустроены спортивные площадки. Это новый, значительно более комфортный, формат отдыха для киевлян», – отметил Виталий Кличко.

В этом году также завершен капитальный ремонт на пляжах «Вербный», «Галера», «Черторой». Большое внимание на всех пляжах уделено безопасности. За соблюдением безопасности на воде следят 150 лайфгардов на 25 спасательных постах. Все спасатели проходят подготовку, регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки.

Виталий Кличко отметил, что уже семь киевских пляжей имеют международную награду «Голубой флаг». В 2017 году международную экологическую награду «Голубой флаг» получили пляжи «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». А в этом году этот международный сертификат качества получили и «Венеция», «Молодежный», «Галера» и «Радуга».

«Сегодня мы поднимаем символический «Голубой флаг» на пляже «Венеция». Это означает, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологическом менеджменте, уровне сервиса. И особой гордостью для нас является то, что Киев – единственный город в Украине, где городские пляжи получили такую награду», – подчеркнул мэр столицы.

Кроме этого, по словам Виталия Кличко, созданы и условия для комфортного отдыха на киевских пляжах людей с инвалидностью. На пляжах «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица» уже есть специальные кресла-амфибии для купания. Также работает персонал, который помогает людям с ограниченными возможностями.

По результатам инспекции мэр столицы поручил осуществить озеленение зон отдыха возле пляжей. А также – установить ограничительные столбики, чтобы положить конец бесконтрольному въезду автомобилей на территорию зон отдыха.