У Ахметова снова решили возобновить веерные отключения электроэнергии в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго". Отмечается, что возобновление системы аварийных отключений будет проводиться с целью обеспечения жизнеспособности объединенной энергосистемы Украины "в условиях дисбаланса между потреблением и производством электроэнергии".

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Отмечается, что графики аварийных отключений в столице будут применяться исключительно для промышленных предприятий и организаций, которые не принадлежат к сфере жизнеобеспечения, социальному и жилищному фонду.

"Главной причиной применения графиков является то, что объединенная энергосистема Украины является энергодефицитной из-за нехватки запасов угля на складах тепловых электростанций и внеплановой остановки энергоблока Запорожской атомной станции", - объясняют в "Киевэнерго".

Отмечается, что для частичного покрытия дефицита мощности в объединенной энергосистеме Украины дополнительно введен в работу энергоблок №2 на ТЭЦ-6.

"Поочередное применение графиков аварийных отключений для уменьшения уровня нагрузки на энергосистему предусматривает их применение не более чем на 2 часа для каждого отдельного потребителя", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, графики аварийных отключений в Киеве применялись ранее в сентябре этого года.