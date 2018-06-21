Кличко: «Наша цель – сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади»

По словам Виталия Кличко, в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять проект решения по сохранению артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.

Об этом он заявил на сессии горсовета. По словам мэра, такое решение назрело в связи с провалом голосования на прошлой неделе о вопросе создании музея на Почтовой, сообщается на официальном сайте КГГА.

Виталий Кличко отметил, что новый проект решения подготовлен совместно с председателем фракции «Объединение «Самопомощь» Сергеем Гусовським и поддержан почти всеми фракциями Киевсовета.

«Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! – заявил Виталий Кличко. – Принятие этого решения позволит – исключительно в рамках закона – продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений».

Документом, в частности, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации до проведения археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, которые подлежат консервации и музеефикации на месте. А также – провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

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По словам Виталия Кличко, в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Поэтому проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии». Также Виталий Кличко подчеркнул необходимость разработки нового проекта укрепления объекта раскопок.

«Существующие конструкции нужно укреплять, поскольку есть реальная опасность не только для археологов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь», – отметил мэр. Он напомнил, что управление сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры КГГА внесло предписание о прекращении любых работ на участке.

«А относительно разнообразных обвинений: будто-то Кличко нужен торговый центр и так далее, добавлю: определение инвестора, строительство там началось не при Кличко. И наземная часть здания уже возведена. Инвестор, какой бы он не был, вкладывал, по обязательствам, средства также в реконструкцию Почтовой площади. Поэтому, первое: если сейчас расторгать договор, придется возвращать сотни миллионов гривень! У кого они есть? И второе: кто возьмет на себя ответственность, если из-за неукрепленных конструкций там все рухнет и пострадают люди? Есть желающие взять на себя ответственность за воплощение таких «альтернативных» предложений? Не на словах, а ради практического воплощения проекта?» – сказал Виталий Кличко.

Он призвал депутатов принять взвешенное решение, которое позволит в рамках закона продолжить раскопки и сохранить находку.

Позже Киевсовет поддержал решение по созданию музея на Почтовой площади – за него проголосовало 68 депутатов.