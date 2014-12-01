Киевским школьникам дали три недели зимних каникул

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анну Старостенко.

Читайте такжеВ КГГА рассказали, сколько смогут сэкономить на продлении школьных каникул до 1,5 месяцев

«В связи с введенным режимом экономии тепловой энергии в столице городская власть вынуждена продлить продолжительность зимних каникул до трех недель - с 27 декабря 2014 года до 18 января 2015 года. В течение дополнительной недели каникул Киев сможет сэкономить 5 млн грн. Это позволит согреть школы в более холодный период, который традиционно приходится на конец января - начало февраля», - пояснила она.

Старостенко отметила, что школьная программа будет выполнена за счет ее уплотнения.