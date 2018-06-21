КГГА: За май в столице сняли полторы тысячи незаконных рекламных средств

В течение мая в столице демонтировали 1516 незаконных рекламных средств (РС), среди которых 968 единиц демонтировали их владельцы.

Так, были демонтированы следующие типы РС в количестве: баннер – 311; вывеска – 339; электронное табло – 17; конструкция на крыше – 10; кронштейн – 175; лайтпостер, отдельно стоящий – 78; лайпостер на фасаде – 5; флаг, флажок – 8; временная выносная специальная конструкция – 199; тумба отдельно стоящий – 50; транспорт – 4; холдер – 247; щит на фасаде – 9; щит отдельно стоящий – 64, передает пресс-служба КГГА.

«Положительная тенденция продолжается – владельцы рекламных средств становятся более ответственными, и мы это видим со статистики: количество демонтированных ими конструкций растет. Также отдельно хотел бы отметить, что продолжается демонтаж так называемых брендмобилей. Сейчас их в черте города осталось около 10, при том, что еще недавно было около 200 таких «тачанок». И напомню, что уже до конца года количество рекламы «на ногах» – наземной, уменьшится до 4390 единиц. Поэтому мы двигаемся дальше на зло врагам и на радость друзьям. И отдельная благодарность социально ответственному бизнесу. Красивому Киеву быть», – прокомментировал заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Напомним, что новые Правила размещения рекламных средств в Киеве (касающиеся всех типов рекламы, в том числе и фасадной) уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Количество нулевых зон, где реклама запрещена вовсе, тоже увеличена.

Особое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.

Кроме того, согласно документу, в размещении рекламных конструкций должна использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими форматами (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (билбордами).

Среди прочего увеличено количество нулевых зон, где вообще размещение любых РЖД запрещено. Также правила включают уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров. Например, под табу попали такие типы РС как перетяжки над дорогами.

Благодаря внедрению и реализации Схемы размещения наземных рекламных средств (касаются исключительно наземной рекламы), количество наземных рекламных средств уменьшится до 4390 единиц на всю территорию Киева, при том, что сейчас в городе более 7000 наземных конструкций.

Справочно.

Отчетность о работе КП «Киевреклама» можно получать по ссылке. Также на сайте коммунального предприятия можно проверить законность той или иной рекламной конструкции и присоединиться к проекту «Я – инспектор».

Кроме того, по инициативе начальника управления по вопросам рекламы Александра Смирнова внедрен реестр включенных на демонтаж РС. С соответствующим перечнем, который обновляется каждые три дня, можно ознакомиться по ссылке.