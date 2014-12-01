Общественное обсуждение тарифов на проезд в транспорте Киева продлится до 28 декабря

С 28 ноября по 28 декабря проходит общественное обсуждение проекта распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».

Свои предложения и замечания можно оставлять на портале Киевской власти: http://projects.kievcity.gov.ua/

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Согласно информации сайта, в обсуждении уже приняли участие более 330 человек, предложено 100 редакций/предложений.

С текстом проекта распоряжения можно ознакомиться по ссылке: https://kievcity.gov.ua/news/18808.html