Порошенко на выборах поддержала бы почти половина киевлян, Яценюка только 7% - опрос
Если бы выборы Президента Украины проходили в конце ноября, то почти половина киевлян проголосовала бы за действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинским демократическим колом" по заказу "Обозревателя".
Согласно опросу, количество жителей Киева, которые не отказались бы от участия в президентских выборах в конце ноября 2014 года, составляет 85,3% (сумма процентов ответов "Уверен, что буду участвовать" и "Скорее всего, буду принимать участие").
Так, Петра Порошенко готовы поддержать 47,3% от тех, кто не отказался бы от участия в голосовании. За Арсения Яценюка отдали бы свои голоса 6,8%, за Анатолия Гриценко - 5,7%, за Олега Тягнибока - 5,1%, за Дмитрия Яроша - 3,2%.
Читайте такжеОпрос: работу президента и премьера одобряют около половины украинцевЧто касается выборов в Верховную Раду, то, если бы они проходили в конце ноября, от участия в них не отказались бы 83,3% опрошенных (сумма процентов ответов "Уверен, что буду участвовать" и "Скорее всего, буду принимать участие"). При этом реальная явка киевских избирателей была бы ниже.
Больше всего голосов население Киева отдало бы за "Блок Петра Порошенко" - 31% от тех, кто не отказался бы от участия в голосовании. Объединение "Самопоміч" поддержали бы 14% потенциальных избирателей, партию "Народный фронт" - 13,4%, ВО "Свободу" - 6,8%, "Гражданскую позицию" - 5,6%.
Справка. "Украинское демократическое коло" проводило репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева с 21 по 27 ноября 2014 года. Методом стандартизированного интервью по месту жительства (в доме респондента) опрошено 625 респондентов в возрасте от 18 лет.
Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3,9%.
Как сообщалось ранее, на выборах Президента Украины 26 мая за Петра Порошенко в Киеве проголосовало 64,10%, или 884 638 избирателей.
На досрочных парламентских выборах голоса киевлян распределились следующим образом: "Блок Петра Порошенко" - 23,95%, Объединение "Самопоміч" - 21,39%, "Народный фронт" - 18,70%, ВО "Свобода" - 7,10%, ВО "Батьківщина" - 5,22%.