Порошенко на выборах поддержала бы почти половина киевлян, Яценюка только 7% - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинским демократическим колом" по заказу "Обозревателя".

Согласно опросу, количество жителей Киева, которые не отказались бы от участия в президентских выборах в конце ноября 2014 года, составляет 85,3% (сумма процентов ответов "Уверен, что буду участвовать" и "Скорее всего, буду принимать участие").

Так, Петра Порошенко готовы поддержать 47,3% от тех, кто не отказался бы от участия в голосовании. За Арсения Яценюка отдали бы свои голоса 6,8%, за Анатолия Гриценко - 5,7%, за Олега Тягнибока - 5,1%, за Дмитрия Яроша - 3,2%.

Читайте такжеОпрос: работу президента и премьера одобряют около половины украинцевЧто касается выборов в Верховную Раду, то, если бы они проходили в конце ноября, от участия в них не отказались бы 83,3% опрошенных (сумма процентов ответов "Уверен, что буду участвовать" и "Скорее всего, буду принимать участие"). При этом реальная явка киевских избирателей была бы ниже.

Больше всего голосов население Киева отдало бы за "Блок Петра Порошенко" - 31% от тех, кто не отказался бы от участия в голосовании. Объединение "Самопоміч" поддержали бы 14% потенциальных избирателей, партию "Народный фронт" - 13,4%, ВО "Свободу" - 6,8%, "Гражданскую позицию" - 5,6%.

Справка. "Украинское демократическое коло" проводило репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева с 21 по 27 ноября 2014 года. Методом стандартизированного интервью по месту жительства (в доме респондента) опрошено 625 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3,9%.

Как сообщалось ранее, на выборах Президента Украины 26 мая за Петра Порошенко в Киеве проголосовало 64,10%, или 884 638 избирателей.

На досрочных парламентских выборах голоса киевлян распределились следующим образом: "Блок Петра Порошенко" - 23,95%, Объединение "Самопоміч" - 21,39%, "Народный фронт" - 18,70%, ВО "Свобода" - 7,10%, ВО "Батьківщина" - 5,22%.