Кличко: Мы не собираемся платить «Нафтогазу» штрафы частной компании «Киевэнерго»

Столичная власть не собирается платить НАК «Нафтогаз» штрафы частной компании «Киевэнерго». Сейчас сумма этих штрафов и пеней составляет около 1 миллиарда 200 миллионов гривень.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Извините, 1 миллиард 200 миллионов – это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний», - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, которые производят электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

«Наши юристы уверены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды, - подчеркнул Кличко. – Были разные предложения. Даже - идти на дебаты. И хочу сказать – такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды», - подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК «Нафтогаз». Но – при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривень, и выплатить ее сразу сейчас невозможно.

«Мы сейчас ведем переговоры с НАК «Нафтогаз» по реструктуризации этих долгов на срок от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же «Нафтогаз» откажется – то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК «Нафтогаз». И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян», - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго» и возвращает под контроль общины имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возврата имущества. В частности, возвращены городу и переданы в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.