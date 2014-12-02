В Киеве молодежь перекрыла Крещатик, требуя внимания властей

Об этом сообщает Facebook-сообщество Варта Киева.

Согласно информации, размещенной на странице в соцсети, молодежь сначала собралась на улице Банковой, где находится Администрация президента, чтобы вспомнить события 1 декабря 2013 года, когда силовики избили протестующих.

Затем митингующие отправились на Майдан Независимости и перекрыли Крещатик.

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Они пообещали, что будут блокировать движение центральной улице Киева только до 23 часов 1 декабря, однако отметили, что такие акции будут повторяться, если власть не будет прислушиваться к их требованиям.

Как сообщает Варта Киева, митингующие хотят от власти обновления руководства страны, отчета о том, сколько средств и куда именно выделяется на АТО, преодоления коррупции.

"Греясь, студенты прыгали и пели песню "Воины света", - говорится в сообщении.