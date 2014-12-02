Киевсовету предлагают переименовать Новороссийскую площадь

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого депутата Киевсовета Павла Бригинца . "Поступают многочисленные обращения жителей столицы, которые крайне возмущены тем, что в Днепровском районе города Киева до сего времени есть площадь с пророссийским названием: Новороссийская площадь. Община убеждена, что наступило время отказываться от советских и пророссийских названий административных единиц страны", - заявил депутат.

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В данном случае предлагается переименовать Новороссийскую площадь в Черниговскую площадь, поскольку она расположена в направлении Чернигова и рядом находится станция метро "Черниговская".

Он также отметил, что поскольку по этому адресу нет жилых домов, то на переименование будет потрачено гораздо меньше средств.