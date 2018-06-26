Кличко убедил депутатов Киевсовета принять детальный план территорий Троещины

14:33, 26 июня 2018
Киев
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Кличко убедил депутатов Киевсовета принять детальный план территорий Троещины / kiev.klichko.org

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к фракциям Киевсовета с просьбой поддержать проект детального плана территорий в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе Киева. И отметил, что в нем учтена необходимая социальная составляющая для жителей района.

Также этот проект прошел все необходимые процедуры, были учтены архитектурные нормы и проведенны экспертизы, состоялось общественное обсуждение проекта детального плана территорий.

«Я хочу обратиться к каждому депутату. Сегодня этот вопрос очень заполитизирован. Вы же тоже общались с людьми, которые не идут из кулуаров Киевсовета уже шестой день и требуют от нас рассмотреть важный для них вопрос. Эти люди должны получить право законно жить в своих квартирах, - заявил Кличко. – В случае принятия этого детального плана Троещина получит три новых детских сада, школу на 1980 мест, новую поликлинику на 2500 посетителей, больницу на 500 коек, родильный дом, ледовый стадион, 2 парка возле озера и на территории инвестора, паркинги. Произойдет расширение улицы Закревского. Учли и проблемы "Жемчужины Троещины". Также можно будет построить жилье для обманутых инвесторов "Элита центра". Все это учтено в проекте ДПТ", - отметил мэр.

Также он отметил, что принятие этого плана поможет ускорить и строительство Подольско-Воскресенского моста.

Перед голосованием Виталий Кличко пообщался в кулуарах Киевсовета с обманутыми инвесторами - людьми, которые вложили деньги в строительство жилья на Троещине, которые требовали принятия ДПТ. Мэр подчеркнул, что решение их проблем является для него принципиальным вопросом.

Киевсовет принял проект детального плана территорий Троещины, документ поддержал 61 депутат.

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Теги: #Троещина#Виталий Кличко