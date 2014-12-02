Количество составов киевской городской электрички сокращено

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, со 2 декабря в утренние часы отменяется отправка по маршруту Дарница-Киев-Петровка-Дарница составов № 7203, 7205, 7207, 7410, 7204, в вечерние часы - составов № 7211, 7215, 7210, 7214.

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Как отмечают представители "Киевпасстранса", перевозки пассажиров городской электричкой осуществляются 10 электропоездами, а два электропоезда, которые курсировали по сокращенному маршруту Дарница-Киев-Петровка - Дарница, находятся на ремонте.

Справка УНИАН. Движение городской электрички осуществляется по кольцу длиной 50,8 км с 15 остановками: Дарница, Левобережная, Троещина-1, Троещина-2, Киев-Петровка, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, Выдубичи и Левый берег. Стоимость проезда в электричке по состоянию на октябрь составляла 1,70 грн.