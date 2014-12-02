В Киевской области начали отключать свет для экономии

Об этом сообщает «Украинская правда».

Жители Киевской области сообщают, что отключали электроснабжение уже в Макаровском и Бориспольском районах, городах Ирпене и Буче. В Ворзеле также не было света с 6 до 8 вечера 1 декабря и с 8 до 10 утра 2 декабря.

Как сообщили в "Киевоблэнерго", аварийные отключения стали применять по всему столичному региону в связи с отключением блока №3 на Запорожской АЭС.

"Отключение не только на Киевщине, эти отключения по всей Украине. С целью экономии", - отметили в колл-центре облэнерго.

Как сообщает сайт "Киевоблэнерго", 2 декабря отключили свет в регионе в 7:41 утра.

"Продолжительность и объемы отключений электроэнергии в дальнейшем будут регламентированы диспетчером Центральной энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

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"Киевоблэнерго" призывает всех потребителей столичного региона экономно и рационально использовать электрическую энергию и не пользоваться одновременно несколькими мощными электроприборами.

"Особенно актуальным вопрос ограничения потребления электроэнергии стоит в часы наибольшей нагрузки: с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 23:00 часов", - говорится в сообщении.

Как известно, об аварийных отключениях света на Киевщине из-за дефицита электроэнергии заговорили еще в сентябре. Столичная компания "Киевэнерго" также предупредила киевлян о возможном ограничении электроснабжения.

1 декабря графики аварийных отключений электроснабжения ввели для промышленных предприятий и организаций в Киеве.

В начале ноября председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что компания рассматривает возможность поднятия тарифов на электроэнергию для населения, чтобы избежать возможных веерных отключений света.