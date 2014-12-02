Опасный забор ботсада на бульваре Шевченко отремонтируют до мая 2015 года - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра ограждения вместе с ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонидом Губерским, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

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“Мы видим, в каком ужасном состоянии забор вокруг Ботанического сада. Ему больше 100 лет, он почти ровесник университета имени Шевченко. Некоторые конструкции сползают вниз по склону. Это ограждение не только портит внешний вид города, главное – оно опасно, потому что в любой момент может обвалиться. Поэтому мы нашли средства на этот проект, привлекли меценатов, социально-ответственный бизнес”, - сказал Кличко.

По его словам, цена этого проекта – 8 млн. грн. В рамках предусмотренных работ будет обновлено около 600 м забора. Работы планируют завершить весной 2015 г.

Кличко подчеркнул, что ограждение находится не на балансе города, а на балансе университета, но у вуза нет денег на его полную реконструкцию. В то же время университет Шевченко выделит на этот проект около 1 млн грн, а остальные привлекли городские власти благодаря спонсорам.

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“Мы обращались в Минобразования, но сложное время. Денег на это нет. Поэтому привлекаем благотворителей, неравнодушных людей, которые живут в нашем городе и хотят, чтобы Киев выглядел красивым и современным, но, в то же время, сохранял свою историю. Только вместе мы можем изменить наш город”, - сказал Кличко.

По его словам, обновленное ограждение не утратит своей идентичности, сохранит архитектурный стиль. Кроме того, на заборе будут установлены фонари.