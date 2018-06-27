Кличко открыл после капремонта первую очередь парка «Победа» в Днепровском районе

Парк “Победа” - это крупнейшая зона отдыха в Днепровском районе, расположенная в сосновом лесу, площадью 65 га.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта первая очередь парка "Победа" в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте klichko.org.

“Киев – это город парков. И мы упорно работаем над тем, чтобы эти парки отвечали мировым стандартам. Были действительно современными, комфортными и безопасными зонами отдыха для киевлян и гостей столицы”, - сказал Кличко. - В конце апреля мы инспектировали ход работ в парке “Победа”, а сегодня открываем после капитального ремонта первую очередь парка”, - добавил он.

Парк “Победа” - это крупнейшая зона отдыха в Днепровском районе, расположенная в сосновом лесу, площадью 65 га. Обустроен он был более полувека назад. Последнюю перепланировку парка осуществляли 10 лет назад.

Читайте такжеКличко убедил депутатов Киевсовета принять детальный план территорий Троещины

На сегодня сделали капитальный ремонт на 7 гектарах парковой зоны - от декоративного водоема до ул. Жмаченко. В планах - обновление 35 га парка. Дальнейшие работы будут осуществлять на территории парка от декоративного водоема к ЖК «Парковые озера».

В обновленной части парка проложены новые дорожки, установлены скамейки и урны, облагораживание зеленые насаждения и благоустроенные площадки для детей и молодежи. В частности, современный детский игровой комплекс, зона для занятий спортом, два многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также есть экопарковки со стороны улицы Жмаченко и обустроен временный полив.

“Имеет парк и свою изюминку – японский уголок. Это мини-оазис в японском стиле с цветником и стилизованным мостиком. Неподалеку японского уголка можно увидеть екодиван из газонной травы, который, надеюсь, станет любимой фотозоной для посетителей парка”, - отметил Кличко.

Масштабные работы по реконструкции столичных парков продолжаются с прошлого года. В частности, в 2017 году была открыта первая очередь парка “Наталка” на Оболони. Месяц назад – обновленную зону отдыха «Владимирская горка». А на прошлой неделе - парк “Отрадный” в Соломенском районе столицы.

Масштабные капитальные ремонтные работы сейчас продолжаются в Сырецком парке, парке «Совки», парке Партизанской славы, на второй очереди парка «Наталка».