КГГА заключила договор о создании сети Wi-Fi в киевском метро до конца 2015 года

Оператор виртуальной национальной сети мобильной связи «Фидомобайл» подписал договор с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) о создании до конца 2015 года сети беспроводного скоростного Интернета (Wi-Fi) в Киевском метрополитене, стоимостью 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, договор между сторонами о строительстве сети Wi-Fi в столичном метрополитене был подписан сегодня, 2 декабря.

Согласно договору, строительство сети должно охватить 52 станции, туннели линий метрополитена, а также 774 вагона подвижного состава.

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Оказывать услугу компания планирует под брендом Mosquito, услуга доступа к интернету будет бесплатной для пассажиров по рекламной модели или платно согласно тарифам без ограничений скорости.

Кроме того, станции метрополитена будут оснащены системами видеонаблюдения.

В рамках пилотного проекта первой станцией метро с Wi-Fi станет Майдан Незалежности, тогда как полностью проект планируется реализовать до конца 2015 года.

В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, генеральный директор компании «Фидомобайл» Джефф Хаули сообщил, что сроки покрытия станций Киевского метрополитена сетью Wi-Fi напрямую зависят от того, как скоро будут выданы властями разрешительные документы на строительство.

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«Это фантастический план, чтобы запустить пилотный проект до конца этого года. Мы хотим, но это зависит от бюрократической системы, разрешений не только от метрополитена, но и остальных министерств, в частности, Министерства культуры, МВД, СБУ и остальных. Если получим разрешение, то реализуем», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, с 2013 года инвестиционная комиссия КГГА несколько раз объявляла конкурсы на строительство сети Wi-Fi в столичном метрополитене, однако из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов или отсутствия полных пакетов необходимых документов конкурсы не состоялись.

Последний раз конкурс был объявлен 21 мая 2014 года, когда права на строительство сети Wi-Fi получил оператор виртуальной национальной сети мобильной связи «Фидомобайл».

Строительство сети должно охватить 52 станции, туннели линий метрополитена протяженностью 67,5 км (в случае открытия новых станций и строительства новых перегонов — на них тоже), а также 774 вагона подвижного состава. Кроме этого, победителю конкурса необходимо будет построить систему видеонаблюдения на 37 станциях.

Справка УНИАН. «Фидомобайл» - оператор виртуальной национальной сети мобильной связи и сети беспроводного широкополосного доступа в Интернет на территории Украины. «Фидомобайл» основан и зарегистрирован в 2013 году «Фидобанком» (Киев), принадлежащим бизнесмену Александру Адаричу.