Активисты снова перекрыли Крещатик в Киеве (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Они требуют отставки Генерального прокурора Виталия Яремы и расследования массовых расстрелов на Майдане.

Читайте такжеВ Киеве молодежь перекрыла Крещатик, требуя внимания властей

"Требуют отставки Яремы и кричат: "Київ вставай - Ярему виганяй", "Слава Киевской Руси - новороссия с*си!". Поют государственный гимн", - сообщает на своей странице студенческое объединение "Варта Києва".

По состоянию на 21.40 активисты освободили Крещатик для проезда транспорта.

Напомним, вечером 1 декабря около 100 активистов перекрыли Крещатик.