Активисты снова перекрыли Крещатик в Киеве (видео)
21:55, 02 декабря 2014Киев
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Во вторник вечером, 2 декабря, десятки активистов перекрыли угол улиц Крещатик и Михайловской возле Дома профсоюзов.
Активисты требуют отставки Яремы / скриншот видео
Об этом сообщает ТСН.
Они требуют отставки Генерального прокурора Виталия Яремы и расследования массовых расстрелов на Майдане.
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"Требуют отставки Яремы и кричат: "Київ вставай - Ярему виганяй", "Слава Киевской Руси - новороссия с*си!". Поют государственный гимн", - сообщает на своей странице студенческое объединение "Варта Києва".
По состоянию на 21.40 активисты освободили Крещатик для проезда транспорта.
Напомним, вечером 1 декабря около 100 активистов перекрыли Крещатик.
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