Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции: «Очень важно демонстрировать и нашим гражданам, и всему миру, что мы правовое европейское государство»

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции. Он подчеркнул важность того, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларациями, а реально работали на благо граждан Украины.

«Сегодня, когда Украина проходит через сложные испытания, отстаивая свою государственность и независимость, очень важно демонстрировать и нашим гражданам, и всему миру, что мы правовое европейское государство. Государство, которое создает демократическое общество, работает над повышением стандартов жизни. И неуклонно придерживается демократических прав и свобод граждан», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что первая украинская Конституция Пилипа Орлика была сложена более 300 лет назад. И она одной из первых в Европе и в мире создала демократические стандарты разделения властей в управления между законодательной, исполнительной и судебной ветвями.

Виталий Кличко отметил, что принятие новой украинской Конституции в 1996 году стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина в Украине. «И важно, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларациями, а реально работали на благо граждан Украины. Чтобы каждый украинец чувствовал себя защищенным и чувствовал, независимо от должности, социального статуса, политических и религиозных убеждений, что живет в современной, европейской, демократической стране, где царит закон и главенствует право», – заявил Виталий Кличко.