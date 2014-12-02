Кличко: Киевсовет решил освободить семьи киевлян-участников АТО от уплаты коммуналки

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время встречи бойцов 12-го батальона территориальной обороны «Киев», которые прибыли во вторник вечером на ротацию из зоны АТО в учебный центр сухопутных войск ВСУ «Десна».

«Я приехал встретить настоящих патриотов, которые на востоке защищают независимость нашего государства. Мы как киевская община делаем все, чтобы их поддержать. Мы предоставляем технику, ”скорые помощи”, аптечки и другое оборудование - все необходимое, в чем нуждаются бойцы. Кроме того, Киевсовет принял решение освободить семьи участников АТО от уплаты за коммунальные услуги. Это решение вступает в силу с января 2015-го года», - подчеркнул мэр.

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Кличко также выступил с инициативой, чтобы бойцы, которые сегодня вернулись из зоны АТО, прошли маршем по Крещатику, чтобы киевляне могли встретить их и поблагодарить за самоотверженную службу.

«Мы еще не говорили с командованием части, но надеемся, что на выходных ребята смогут приехать в Киев и пройти маршем по Крещатику. И киевляне смогут поблагодарить тех, кто защищает независимость и территориальную целостность Украины», - отметил городской голова.

Комментируя вопрос о дислокации и предоставление вооружение батальона «Киев», Кличко подчеркнул, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны.

«Выбор места дислокации, а тем более предоставление оружия, является исключительной компетенцией Минобороны. Тем не менее, мы сейчас ведем переговоры с министерством о предоставлении места расположения дислокации батальона», - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.