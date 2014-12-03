Киевляне смогут в режиме online определить возможность получения субсидии

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Кроме того, киевляне смогут получить консультацию, позвонив на "горячую линию" районных управлений труда и социальной защиты, отметил он.

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Онлайн-калькулятор размещен на официальном сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр" под названием "Ориентировочный online расчет субсидий". Здесь также размещена дополнительная информация для жителей столицы, касающаяся социальных норм потребления жилищно-коммунальных услуг.

"Городская власть разработала ряд мероприятий, которые помогут тем киевлянам, которые нуждаются в государственной помощи при оплате за жилищно-коммунальные услуги", – отметил заместитель председателя КГГА.

По словам Петра Пантелеева, на сегодняшний день более 34 тыс. киевских семей являются получателями жилищных субсидий. В связи с повышением тарифов количество семей, которые могут претендовать на получение государственной помощи, увеличивается.

Онлайн-калькулятор позволяет гражданам провести предварительные расчеты совокупного дохода и определить размер обязательного платежа за коммунальные услуги. Дальше необходимо провести сравнение обязательного платежа и платежа за услуги в пределах определенных норм. Если он меньше месячного платежа в пределах социальных норм, то семья может обратиться за жилищной субсидией, объяснил заместитель председателя КГГА.