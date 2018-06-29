Алексей Резников: Решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году

"Вопрос о создании музея решен три года назад: в 2015 году 28 октября с подписью Виталия Кличко было выдано распоряжение КГГА № 1055 "о сохранении, исследовании и консервации археологических находок на Почтовой площади", - заявил заместитель главы КГГА.

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников сообщил, что решение о создании подземного археологического музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году. Об этом он сказал в эфире канала «112».

«Вопрос о создании музея был решен три года назад: в 2015 году 28 октября с подписью Виталия Кличко было выдано распоряжение КГГА № 1055 " о сохранении, исследовании и консервации археологических находок на Почтовой площади, а уже в 2016 году коммунальным предприятием «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», которая является заказчиком реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади, проведена процедура закупок и заключен договор на проведение научного исследования и экспериментального разработки в сфере других естественных наук и выполнение комплекса исследований и научной обработки археологических находок для создания подземного археологического музея на Почтовой площади. Именно из-за разработки концепции эксперты музейного дела, историки, архитекторы определят, каким быть музею», – рассказал Алексей Резников.

Он отметил, что победителем закупок стало ООО «Научно-практический центр реконструкции исторической среды» (НПЦ реконструкции исторической среды).

По словам Алексея Резникова, в 2016 году, при принятии бюджета города и Программы экономического и социального развития на 2017 год, было заложено финансирование суммы договора с НПЦ реконструкции исторической среды на уровне 17,81 млн грн. В 2017 году за фактически выполненные работы из бюджета города заплатили 1,3 млн грн. В том числе, работы включали и разработку концепции создания подземного археологического музея. «Предусмотренный договором календарный план выполнения работ НПЦ, начиная с i квартала 2017 года нарушен, концепция подземного археологического музея не разработана. Здесь уже актуальным является вопрос расторжения договора с указанной ООО, экспертизы использования бюджетных средств и проведения международного архитектурного конкурса на создание концепции», – добавил заместитель председателя КГГА.

Также Алексей Резников напомнил, что на прошлой неделе Киеврада приняла решение, которым предусмотрено создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии».

«Это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Во вновь созданном КП будут работать специалисты, которые возьмут международный опыт. Таким образом, столице удастся сохранить все находки с Почтовой. И, кстати, это новаторское решение, ведь такого центра нет не только в других украинских городах, но и на уровне государства. Это при том, что в Украине около 400 исторических городов», – подытожил заместитель председателя КГГА.

Напомним, 21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение «Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве» и музеефикации объектов культурного наследия» поддержали 68 депутатов.

Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и проведения международного архитектурного конкурса.

Решать, каким быть музею на Почтовой площади, имеют эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи.

В марте текущего года Киевская городская государственная администрация инициировала и провела с участием международных экспертов (ICOMOS, ICOM и ICROM, ЮНЕСКО) конференцию по вопросам консервации остатков деревянных конструкций и их использование в дальнейшем для наполнения экспозиции будущего музея.