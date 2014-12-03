КГГА хочет призвать киевлян отказаться от фейерверков на праздники

Столичная власть будет призывать киевлян отказаться от фейерверков на праздники.

Они объясняют, что сейчас не до громких празднеств, а взрывы могут спугнуть людей.

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Сейчас в Киеве существует негласная рекомендация не использовать пиротехнику. А в ближайшие дни чиновники посоветуются, как оформить данную просьбу к киевлянам перед Новым годом.

Хотя до сих пор громких скандалов с запуском фейерверков не было, КГГА попросит киевлян на праздники поднять себе настроение другими способами.