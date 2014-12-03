Суд вернул государству 38 гектаров под Киевом, незаконно переданных экс-нардепу

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, речь идет о землях на территории Гнединского сельского совета.

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Установлено, что эти земли были выделены решениям Гнединского сельсовета для ведения фермерского хозяйства и дальнейшего их отчуждения в интересах семьи бывшего народного депутата Украины. Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, вопрос о передаче в частную собственность указанных земельных участков на сессии сельского совета не рассматривался и решение относительно их отчуждения не принималось, заявили в Генпрокуратуре.

В связи с этим межрайонная прокуратура предъявила иск в Бориспольский горрайонный суд о признании недействительными решений органа местного самоуправления и выданных на их основании государственных актов, а также об истребовании спорных участков из незаконного пользования в собственность государства.

Суд, согласившись с доводами прокурора, признал недействительными решения сельского совета, правовые действия, государственные акты и вытребовал земельные участки из незаконного пользования в интересах государства, говорится в сообщении.