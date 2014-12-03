С Майдана могут убрать колонну Независимости - BBC

Кроме того, тротуар вдоль Крещатика могут расширить за счет двух полос проезжей части, - сказал Сергей Целовальник в интервью ВВС Украина.

Окончательные решения будут зависеть от результатов архитектурного конкурса, итоги которого подведут до конца весны 2015 года.

Среди запланированных нововведений - система памятников участникам протестов, музей Майдана и Международный культурный центр в помещении Украинского дома.

Главный архитектор Киева также допускает, что в результате конкурса могут изменить и подземное пространство под Майданом и Крещатиком, где сейчас работают магазины.

С Майдана, допускает Сергей Целовальник, могут также убрать стеклянные купола и монумент Независимости.

"Колонна - это символ империи, символ тоталитарности. А мы же строим демократическое государство, так?", - сказал он ВВС Украина.

"Кроме того, что Майдан, вероятно, видоизменится, может возникнуть открытый вверх подземное пространство, которое объединит две стороны Майдана, или уровень над проезжей частью площади, и сама площадь станет форумом над всем этим пространством", - рассказал архитектор.

В конкурсном задании также предусмотрено, что часть дороги на Крещатике сузят с восьми до шести автомобильных полос, расширив за счет этого тротуар.