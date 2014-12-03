В Киеве объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, по данным Украинского гидрометцентра, завтра, 4 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: ночью и в первой половине дня туман, на дорогах гололедица.

Коммунальные службы города полностью готовы расчищать улицы столицы от гололеда, посыпать их солью или песком, уверяют в КГГА. Впрочем туман может значительно осложнить движение на автодорогах Киева.

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В связи с этим, городская власть обращается к киевлянам с просьбой без крайней необходимости не пользоваться завтра собственными автомобилями, а отдавать предпочтение общественному транспорту.