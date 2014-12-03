В Киеве начали работу мобильные пункты обогрева (список адресов)

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

В пункты может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни, сказано в сообщении.

В каждом пункте круглосуточно будут находиться спасатели. Граждане, которые нуждаются в помощи, будут обеспечиваться горячим чаем и едой.

Пункты установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

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Мобильные пункты обогрева в Киеве располагаются по следующим адресам:

- ул. Рыболовная, 14-16 (Печерский р-н);

- ул. Фроловская, 9/43 (Подольский р-н);

- пр. Победы, 69/1 (Святошинский р-н);

- ул. Касияна, 7 (Голосеевский р-н);

- пр. Глушкова, 1 (Соломенский р-н);

- ул. Малиновского, 6 (Оболонский р-н);

- ул. Кибальчича, 1 (Днепровский р-н);

- ул. Жукова, 4-А (Деснянский р-н);

- ул. Молдавская, 3-А (Шевченковский р-н);

- ул. Кошица, 5-А (Дарницкий р-н).