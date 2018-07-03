Кличко: Большую часть ключевых магистралей Киева должны отремонтировать в летний период

При этом Кличко подчеркнул, что подрядные организации при заключении договора дают гарантию на новую дорогу 5 лет.

В этом году столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать как можно больше ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти к ремонту маленьких улиц.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитального ремонта бульвара Академика Вернадского, сообщается на сайте klichko.org.

Он отметил, что большую часть работ на запланированных объектах должны завершить в летний период.

Длина участка, которую капитально обновили на бульваре Вернадского, - почти два километра. Общая стоимость строительных работ – более 68 миллионов гривень. При этом, как заявил Кличко, на всех объектах капитального ремонта в столице комплексно обновляется вся прилегающая инфраструктура.

«Эту дорогу построили еще в 1973 году. Ни одного капитального ремонта с того времени здесь не было - 45 лет! На этом участке устроено двухслойное покрытие из полимерасфальтобетона, обустроили новые тротуары, новые бордюры, смотровые колодцы и озелененили прилегающую территорию, - сказал Кличко. - И важно, что дорожная разметка здесь нанесена холодным пластиком. Это в разы увеличивает ее срок эксплуатации», - отметил мэр.

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Он также отметил, что недавно начали и капитальный ремонт крупной транспортной магистрали - проспекта Академика Палладина.

«Это даст возможность полностью обновить это направление въезда в город и разгрузить основные магистрали. На Палладина мы отремонтируем почти 5 километров дороги. Там ремонт начался в июне этого года. Срок выполнения работ - 9 месяцев», - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на проспекте Академика Палладина полностью обновят все полосы движения, капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу, обновят сеть дождевой канализации. Будут на проспекте и новые тротуары, и велосипедные дорожки, и новое современное освещение. Также предусмотрено обустройство мест для парковки.

При этом Кличко подчеркнул, что подрядные организации при заключении договора, дают гарантию на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки, подрядчик устраняет их за свой счет. Мэр также напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют отремонтировать в этом году.